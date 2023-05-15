Доктор: гранатовый сок — естественный иммуномодулятор

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко поделилась информацией о ценных свойствах сока граната.

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"На протяжении всего времени гранатовый сок считался самым полезным из всех соков. Он обладает высоким содержанием антиоксидантов и антоцианов, активных веществ, которые поддерживают иммунную систему. В самом деле, это естественный иммуномодулятор. Более того, гранатовый сок способствует улучшению работы кишечника, где синтезируется 80 процентов клеток, необходимых для иммунной защиты", — передает слова Риммы Мойсенко радио Sputnik.

Доктор также отметила, что гранатовый сок содержит жирорастворимые витамины D, E и K, которые являются важными для организма.

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