Lidovky: врачи назвали семь видов деятельности, которые повреждают мозг

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головной мозг способен хорошо функционировать до глубокой старости, если действия человека не приводят к повреждению этого важного органа, пишет чешское издание Lidovky, ссылаясь на врачей.

Фото: pixabay.com

По словам специалистов, работа мозга ухудшается в случае курения, частого употребления спиртных напитков, повышенного сахара в крови, высокого кровяного давления и ожирения.

Медики советуют высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться для укрепления нейронных связей. Так, врач-невролог Роберт Русина считает, что средиземноморская диета эффективно улучшает мозговую активность благодаря приёму овощей и ненасыщенных жирных кислот.

Подводя итоги, эксперты назвали семь видов деятельности, которые негативно влияют на головной мозг и повреждают его:

Пассивное времяпровождение, например, употребление алкоголя вместо занятий фитнесом; Потребление большого количества сахара; "Зависание" в соцсетях; Сидячий образ жизни; Бодрствование по ночам вместо качественного сна; Продолжительное прослушивание громкой музыки; Проведение времени в одиночестве без социальных контактов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как работает мозг во время сна? Вы не поверите!