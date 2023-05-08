Головной мозг способен хорошо функционировать до глубокой старости, если действия человека не приводят к повреждению этого важного органа, пишет чешское издание Lidovky, ссылаясь на врачей.
По словам специалистов, работа мозга ухудшается в случае курения, частого употребления спиртных напитков, повышенного сахара в крови, высокого кровяного давления и ожирения.
Медики советуют высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться для укрепления нейронных связей. Так, врач-невролог Роберт Русина считает, что средиземноморская диета эффективно улучшает мозговую активность благодаря приёму овощей и ненасыщенных жирных кислот.
Подводя итоги, эксперты назвали семь видов деятельности, которые негативно влияют на головной мозг и повреждают его:
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