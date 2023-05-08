Шоколад не поднимает настроение: Врачи опровергли популярный миф

Общественное мнение о способностях шоколада повышать настроение и бороться с депрессией является ошибочным.
Несмотря на то, что в какао-бобах повышено содержание аминокислот тирозин и триптофан, которые влияют на нормальную выработку серотонина и дофамина, известно и то, что нервная система и мозг имеют защитный механизм, который ограничивает развитие этого заболевания в нервных клетках.
Проведенные исследования показывают, что употребление продуктов, богатых тирозином, не изменяет настроение людей.
Врачи не рекомендуют употреблять шоколад в качестве средств борьбы со стрессом и негативными эмоциями, так как это может проявляться только к временному риску настроения и усилению эмоционального расстройства.
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