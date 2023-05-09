Марина Макиша, диетолог по профессии, назвала продукты, содержащие максимальное количество витамина D. В этот список входят
Всего 5 граммов печени трески содержат ежедневную норму витамина D. Отличным источником является жирная морская рыба, такая как сельдь и скумбрия, которые содержат 300% от суточной нормы витамина. То есть для удовлетворения ежедневной потребности в витамине D достаточно употреблять 30-50 грамм рыбы в день.
Яйца также являются значительным источником витамина D, так как два желтка содержат 30% от ежедневной нормы. Высокое содержание витамина D можно найти и в грибах. Врач-диетолог советует потреблять лисички в летнее время и добавлять шампиньоны в рацион зимой.
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