Топ-4 продуктов с максимальным содержанием витамина D

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Марина Макиша, диетолог по профессии, назвала продукты, содержащие максимальное количество витамина D. В этот список входят

Фото: pixabay.com

печень трески,

морская рыба,

яичные желтки

и грибы.

Всего 5 граммов печени трески содержат ежедневную норму витамина D. Отличным источником является жирная морская рыба, такая как сельдь и скумбрия, которые содержат 300% от суточной нормы витамина. То есть для удовлетворения ежедневной потребности в витамине D достаточно употреблять 30-50 грамм рыбы в день.

Яйца также являются значительным источником витамина D, так как два желтка содержат 30% от ежедневной нормы. Высокое содержание витамина D можно найти и в грибах. Врач-диетолог советует потреблять лисички в летнее время и добавлять шампиньоны в рацион зимой.

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В каких продуктах больше всего ВИТАМИНА D? Отвечает диетолог!