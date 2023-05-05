Каждый третий ВИЧ-инфицированный не встаёт на диспансерный учёт в Новосибирской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Новосибирской области обострилась проблема с ВИЧ-инфицированными, которые отказываются вставать на учёт в медицинские учреждения.

Фото: Минздрав России

Минздрав НСО объяснил, что рост числа ВИЧ-инфицированных в регионе связан с тем, что опасное заболевание хорошо выявляется.

Ранее эпидемиолог назвал основные причины, мешающие создать вакцину от ВИЧ.

Представители министерства отметили, что в Новосибирской области система тестирования на ВИЧ максимально доступна для населения.

"За январь-март 2023 года, по оперативным данным, в Новосибирской заболеваемость не выросла", — цитирует сообщения Минздрава Сиб.фм.

В регионе каждый третий ВИЧ-инфицированный не встал на диспансерный учёт в инфекционной больнице.

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ВИЧ и СПИД - патогенез, причины признаки, симптомы, передача