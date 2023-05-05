Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Риме заявили о французском ударе в спину Италии
Суд в Волгограде приговорил к лишению свободы похищавших коммунальные платежи мошенников
Народный артист РФ Владимир Стеклов вспомнил, как чуть не погиб под обстрелом в Донбассе
Боррель сделал неожиданное заявление по поводу украинского конфликта
Если вы хотите, чтобы ваша выпечка получилась невероятно мягкой и воздушной, нужно знать секретный ингредиент
Минэнерго Украины: ряд областей частично обесточены после ударов
Боевики ВСУ перевернули французский бронетранспортёр VAB в лужу
ВС РФ не позволили ВСУ осуществить переброску своих резервов в Артёмовск
Минсельхоза Молдавии намерен ввести запрет на ввоз украинского зерна

Каждый третий ВИЧ-инфицированный не встаёт на диспансерный учёт в Новосибирской области

0:50
Здоровье

В Новосибирской области обострилась проблема с ВИЧ-инфицированными, которые отказываются вставать на учёт в медицинские учреждения.

Каждый третий ВИЧ-инфицированный не встаёт на диспансерный учёт в Новосибирской области
Фото: Минздрав России

Минздрав НСО объяснил, что рост числа ВИЧ-инфицированных в регионе связан с тем, что опасное заболевание хорошо выявляется. 

Ранее эпидемиолог назвал основные причины, мешающие создать вакцину от ВИЧ.

Представители министерства отметили, что в Новосибирской области система тестирования на ВИЧ максимально доступна для населения.

"За январь-март 2023 года, по оперативным данным, в Новосибирской заболеваемость не выросла", — цитирует сообщения Минздрава Сиб.фм

В регионе каждый третий ВИЧ-инфицированный не встал на диспансерный учёт в инфекционной больнице.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВИЧ и СПИД - патогенез, причины признаки, симптомы, передача
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты

Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.

РВ: боевик ВСУ впал в истерику, подумав, что рядом русские военные
РИАН: опубликован список артистов из РФ, изменивших свои позиции после начала спецоперации на Украине
После начала СВО на Украине российские артисты изменили свои позиции
Странные похороны Зайцева: родня поссорилась, звёзды проигнорировали
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращением Пугачёвой
Европейские политики так ничему и не научились за сотни лет Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Последние материалы
В Риме заявили о французском ударе в спину Италии
Суд в Волгограде приговорил к лишению свободы похищавших коммунальные платежи мошенников
Народный артист РФ Владимир Стеклов вспомнил, как чуть не погиб под обстрелом в Донбассе
Боррель сделал неожиданное заявление по поводу украинского конфликта
Если вы хотите, чтобы ваша выпечка получилась невероятно мягкой и воздушной, нужно знать секретный ингредиент
Минэнерго Украины: ряд областей частично обесточены после ударов
Боевики ВСУ перевернули французский бронетранспортёр VAB в лужу
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не встаёт на диспансерный учёт в Новосибирской области
ВС РФ не позволили ВСУ осуществить переброску своих резервов в Артёмовск
Минсельхоза Молдавии намерен ввести запрет на ввоз украинского зерна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников