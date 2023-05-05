В Новосибирской области обострилась проблема с ВИЧ-инфицированными, которые отказываются вставать на учёт в медицинские учреждения.
Минздрав НСО объяснил, что рост числа ВИЧ-инфицированных в регионе связан с тем, что опасное заболевание хорошо выявляется.
Ранее эпидемиолог назвал основные причины, мешающие создать вакцину от ВИЧ.
Представители министерства отметили, что в Новосибирской области система тестирования на ВИЧ максимально доступна для населения.
"За январь-март 2023 года, по оперативным данным, в Новосибирской заболеваемость не выросла", — цитирует сообщения Минздрава Сиб.фм.
В регионе каждый третий ВИЧ-инфицированный не встал на диспансерный учёт в инфекционной больнице.
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