Эпидемиолог назвал основные причины, мешающие создать вакцину от ВИЧ

Хроническая неизлечимость ВИЧ мешает учёным разработать эффективную вакцину от этого вируса. Такое мнение высказал эпидемиолог Дмитрий Киреев.

Заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Дмитрий Киреев озвучил три причины, которые, по его мнению, мешают человечеству заполучить долгожданную вакцину от вируса иммунодефицита человека. Это отсутствие полной базы знаний по поводу размножения вируса в нашем организме, вариабельность инфекции и её хроническая неизлечимость.

"Пока ни одна разработанная вакцина от ВИЧ не оправдала ожиданий учёных, — отметил Киреев в беседе с "Газетой.Ru". — Вирус очень вариабельный, он часто мутирует, и это вносит свой вклад в неудачу учёных при разработке вакцин. Однако вирус гриппа и коронавирус тоже вариабельны, а препараты есть. Они не на 100% эффективны, но они есть. При некоторых болезнях антитела могут эффективно уничтожить инфекции, а при некоторых нет. ВИЧ относится ко второй группе".

Когда ВИЧ проникает в клетки, он способен там спрятаться и очень долго пребывать в состоянии спячки, то есть не размножаться. Это мешает его полностью истребить даже при наличии антител, которые вырабатываются под воздействием вакцины. В какой-то момент потом он пробуждается и начинает активно действовать, что может без специальной терапии спровоцировать СПИД.

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