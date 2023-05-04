"Можно и на диете": диетолог раскрыл секрет, как сделать хлеб полезнее

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простой способ хранения хлеба и других крахмалистых продуктов может сделать их более полезными для человека, считает Сергей Малоземов, автор и ведущий программы "Живая еда".

Фото: pixabay.com

"При заморозке хлеба образуется так называемый резистентный крахмал. Он медленнее распадается на сахар, поэтому меньше вредит", — цитирует его радио Sputnik.

По его словам, тот же трюк можно проделать и с другими крахмалистыми продуктами, такими как рис или картофель.

Готовые изделия можно просто положить в холодильник, а на следующий день при повторном разогреве они будут полезнее для организма.

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