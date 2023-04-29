Назван продукт, который снижает холестерин и риск развития рака

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что орехи могут снизить риск развития рака, сердечных и респираторных заболеваний, поскольку они богаты

клетчаткой,

витаминами

и антиоксидантами.

В исследовании приняли участие 118 000 добровольцев, которые были разделены на шесть групп в зависимости от того, сколько орехов они потребляли, и наблюдались в течение 30 лет.

Выяснилось, что у тех, кто ежедневно ел орехи, риск смерти был на 20% ниже. Любители орехов реже умирали от рака, ишемической болезни сердца и респираторных заболеваний. Чем больше орехов съели участники, тем ниже риск смерти.

Орехи также помогают бороться с высоким уровнем холестерина, который важно контролировать, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, таких как ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Организация Heart UK рекомендует ежедневно съедать горсть орехов, что составляет примерно 28-30 граммов.

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