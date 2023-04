Предотвратить похмелье: врачи назвали лучшие способы

Удивительно, но американское издание Eat This, Not That, а не российское, выделило четыре основных способа предотвращения похмелья. Для определения лучших методов специалисты опросили более 100 человек.

Вот что они нашли...

Совет № 1. Соблюдайте темп. То есть не употребляйте больше двух напитков в час.

Соблюдайте темп. То есть не употребляйте больше двух напитков в час. Совет № 2 . Плотно поешьте перед употреблением алкоголя. Пить на голодный желудок очень опасно. Он не только наносит вред пищеварительной системе, но и резко повышает уровень сахара в крови и может привести к сильному похмелью на следующий день.

. Плотно поешьте перед употреблением алкоголя. Пить на голодный желудок очень опасно. Он не только наносит вред пищеварительной системе, но и резко повышает уровень сахара в крови и может привести к сильному похмелью на следующий день. Совет № 3 . Выбирайте слабоалкогольные напитки.

. Выбирайте слабоалкогольные напитки. И совет №4. Избегайте напитков с высоким содержанием сахара.

Следуя этим советам, вы можете помочь предотвратить похмелье и свести к минимуму негативное воздействие алкоголя на ваш организм. Не забывайте всегда пить ответственно и в меру.

