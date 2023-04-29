Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кедми: Россия ультиматумом вызвала в США серьёзные потрясения
Ходаковский: наступление ВСУ на Мариуполь может создать сильный политический эффект
Bloomberg: украинских беженцев в Румынии лишили бесплатного жилья и вдвое сократили пособия
Экс-сотрудник СБУ Ступак: всего два человека в мире могут повлиять на Путина
Yle: президент Украины Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым
Боец ВС РФ "Кречет": ВСУ вынуждены располагать артиллерию на передовой, где она уничтожается
Минобороны: системы "Солнцепёк" ВС РФ выжгли два опорных пункта ВСУ под Марьинкой
Закипел в пробке: что нужно делать
Губернатор Севастополя Развожаев показал новое видео с горящей нефтебазы, атакованной дроном ВСУ

Предотвратить похмелье: врачи назвали лучшие способы

1:02
Здоровье

Удивительно, но американское издание Eat This, Not That, а не российское, выделило четыре основных способа предотвращения похмелья. Для определения лучших методов специалисты опросили более 100 человек.

Предотвратить похмелье: врачи назвали лучшие способы

Вот что они нашли...

  • Совет № 1. Соблюдайте темп. То есть не употребляйте больше двух напитков в час.
  • Совет № 2. Плотно поешьте перед употреблением алкоголя. Пить на голодный желудок очень опасно. Он не только наносит вред пищеварительной системе, но и резко повышает уровень сахара в крови и может привести к сильному похмелью на следующий день.
  • Совет № 3. Выбирайте слабоалкогольные напитки.
  • И совет №4. Избегайте напитков с высоким содержанием сахара.

Следуя этим советам, вы можете помочь предотвратить похмелье и свести к минимуму негативное воздействие алкоголя на ваш организм. Не забывайте всегда пить ответственно и в меру.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как предотвратить похмелье. Доктор Мясников.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Пугачёвой

"Нового владельца" особняка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь назвали обманщиком, который решил напомнить о себе благодаря "дешёвому хайпу", пишет "КП".

"КП": вскрылся грандиозный обман с продажей замка певицы Пугачёвой в деревне Грязь
Беженка с Украины разделась для участия в скандальном британском телешоу
Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу Naked Attraction
Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли мощный удар по Украине: тревога повсюду
Необычная надпись была обнаружена на дронах ВС РФ
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Умань: ракеты комплекса "Искандер-К" не имели целью поразить многоэтажку
Медведев заявил, что Молдавии не существует
Всех украинцев ждёт смерть при нападении Киева на Москву — Риттер
Всех украинцев ждёт смерть при нападении Киева на Москву — Риттер
Последние материалы
Экс-сотрудник СБУ Ступак: всего два человека в мире могут повлиять на Путина
Yle: президент Украины Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым
Боец ВС РФ "Кречет": ВСУ вынуждены располагать артиллерию на передовой, где она уничтожается
Минобороны: системы "Солнцепёк" ВС РФ выжгли два опорных пункта ВСУ под Марьинкой
Закипел в пробке: что нужно делать
Губернатор Севастополя Развожаев показал новое видео с горящей нефтебазы, атакованной дроном ВСУ
Cadillac Lyriq 2023 года — стопроцентный электрический внедорожник. Добро пожаловать в будущее!
Морские свинки получают огромную пользу не только от сена, но и свежих овощей
Врач поделилась своим мнением о безопасном количестве потребления шоколада
The Sun: секретные документы о подлодке HMS Anson найдены в туалете паба в Британии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников