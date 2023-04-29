Предотвратить похмелье: врачи назвали лучшие способы

Удивительно, но американское издание Eat This, Not That, а не российское, выделило четыре основных способа предотвращения похмелья. Для определения лучших методов специалисты опросили более 100 человек.
Вот что они нашли...
Следуя этим советам, вы можете помочь предотвратить похмелье и свести к минимуму негативное воздействие алкоголя на ваш организм. Не забывайте всегда пить ответственно и в меру.
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