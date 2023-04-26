РБК: в медицинских учреждениях РФ наблюдается острая нехватка врачей-эндокринологов

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Работники медицинских учреждений России поделились проблемами, с которыми сталкиваются в работе. Данные приводит РБК, ссылаясь на результаты опроса сервиса "Справочник врача".

Около 60% респондентов заявили, что самой большой проблемой выступает нехватка эндокринологов. Низкую заработную плату выбрали 648 опрошенных (54,7%). 592 врача (почти половина респондентов) отметили плохо организованную междисциплинарную работу в учреждениях. Около 500 опрошенных (41,4%) назвали профессиональное выгорание медиков серьёзной проблемой.

РБК со ссылкой на заместителя директора медицинского учреждения НМИЦ эндокринологии и директора Института высшего и дополнительного профессионального образования, доктора медицинских наук Екатерину Пигарову отметил, что недостаток эндокринологов в основном связан с амбулаторным уровнем.

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