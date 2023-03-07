Эндокринолог Сиюхова: увеличение глаз, дрожь в руках, отёки лица — признаки больной щитовидки

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушения в работе щитовидной железы встречаются довольно часто, и иногда их можно распознать прямо с порога. Специалист назвала некоторые характерные признаки.

Существует распространённое заблуждение о том, что мужчины почти не сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы, и обследоваться нужно только представительницам прекрасного пола. Оно не соответствует действительности, хотя женщины и заболевают чаще. Принципы диагностики являются для всех одинаковыми, как рассказала врач-эндокринолог Заира Сиюхова, которая также назвала некоторые хорошо видимые внешние симптомы больной щитовидки.

"К таким случаям относятся значимое увеличение объёма щитовидной железы, большие размеры узлов, сопровождающиеся косметическим дефектом в области шеи, увеличение глаз, дрожь в руках, выраженные отёки лица", — поведала эндокринолог в интервью "Вечерней Москве".

При их появлении рекомендуется посетить эндокринолога, который задаст вопросы про наследственность, сопутствующие болезни, прочие факторы риска заболеваний щитовидной железы и приведёт осмотр. Потом будут составлены план обследования и периодичность наблюдений. Эндокринолог посоветует наиболее эффективное лечение, и его необходимо строго придерживаться для победы над болезнью.

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