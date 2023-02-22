Эндокринолог Магаяева: пациенты с больной щитовидкой могут годами наблюдаться у психиатров

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заболевания щитовидной железы могут проявляться неспецифическими симптомами, из-за чего их принимают за другие патологии. Вот почему так важно не забывать проверять работу этого органа.

Небольшая железа в виде бабочки, расположенная в области шеи, снабжает организм гормонами тироксином и трийодтиронином. При нарушениях в работе этого органа люди часто обращаются не к тем врачам, не догадываясь, что за всеми этими симптомами стоит сбой щитовидки. К примеру, они могут лечиться у психиатра, как рассказала врач-эндокринолог Люаза Магаяева.

"Пациенты могут годами наблюдаться у психиатров, безуспешно пытаясь вылечить тревожно-депрессивное расстройство, у кардиологов с различными нарушениями ритма и проводимости, а также у гастроэнтерологов с синдромом раздражённого кишечника, — рассказала эндокринолог порталу Life. — Однако причина недугов может скрываться в другом".

Она подчёркивает, что при слабости, утомляемости, раздражительности, плаксивости и тревожности, а также дискомфорте в области шеи, когда у человека при глотании возникает "комок в горле", следует обращаться к эндокринологу. Особенно, если всё это сопровождается ростом температуры тела и припухлостью в области шеи и осиплостью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.