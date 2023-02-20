Диагност Малиновская: сонливость, сухость кожи, выпадение волос могут говорить о нарушении обмена веществ

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушение обмена веществ часто происходит под воздействием внешних факторов, либо наследственности. О некоторых симптомах этой патологии поведал врач-диагност.

По статистике, женщины сталкиваются с нарушениями в работе щитовидной железы чаще мужчин. Это одно из частых проявлений нарушения обмена веществ. Другим является инсулинорезистентность, при которой клетки невосприимчивы к гормону инсулину, что грозит ростом уровня сахара в крови и диабетом. Важно вовремя распознавать такого рода нарушения, но это не всегда удается даже врачам.

"Симптомы могут быть неспецифичными, например, сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение волос, перепады настроения, — отметила диагност Ольга Малиновская в беседе с "Мослентой". — Из-за того, что одни и те же признаки — например, солидная прибавка в весе без значительного изменения характера питания — могут сопровождать самые разные заболевания, без тщательного обследования и лабораторных анализов не обойтись".

Доктор Малиновская подчёркивает, что плохой метаболизм бывает наследственным, но может и развиваться под воздействием внешних факторов, к примеру, стресса. Длительное психологическое напряжение способствует увеличению веса, и даже самые строгие диеты не позволяют потом от него избавиться.

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