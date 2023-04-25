Врач Рейди-Лагунес раскрыла провоцирующие рак деликатесы

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог из США Дайана Рейди-Лагунес предупредила, что употребление копчёностей, гамбургеров, колбасы и мясных деликатесов увеличивает вероятность возникновения рака.

Об этом написали в HuffPost. Как подчеркнула врач, Всемирная организация здравоохранения добавила такую продукцию в перечень канцерогенов, в который входят спиртные напитки и табак. По данным эксперта, в мясных изделиях есть нитраты и нитриты, провоцирующие появление веществ, из-за которых заболевают люди.

Специалист порекомендовала употреблять постное мясо, рыбу и орехи. Эпидемиолог Отис Броли добавил, что чёрная корочка, возникающая при жарке продукта, опасна для здоровья.

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