"Сокращает жизнь на два года": Назван самый вредный продукт

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В недавнем исследовании, проведенном Тулейнским университетом в Новом Орлеане, США, более 500 000 человек были проанализированы, чтобы определить влияние потребления соли на продолжительность их жизни и общее состояние здоровья.

Результаты, опубликованные в журнале Heart Journal, открыли поразительную истину: у женщин старше 50 лет, которые регулярно добавляли соль в пищу, средняя продолжительность жизни сокращалась на 1,5 года по сравнению с теми, кто не употреблял соль, в то время как у мужчин этот показатель был меньше на 2,28 года.

Одним из самых сложных аспектов отслеживания потребления соли является ее распространенность в повседневных продуктах, таких как выпечка, которые часто упускают из виду. Было установлено, что колбаса, ветчина и хот-доги содержат большое количество соли, что затрудняет мониторинг ежедневного потребления.

Исследователи пришли к выводу, что неблагоприятное воздействие соли на организм человека выходит далеко за рамки ее вкуса. Солевые продукты могут существенно повлиять на правильное функционирование различных органов в организме, поэтому крайне важно полностью их избегать. Это исследование подчеркивает важность поддержания здорового питания и образа жизни для обеспечения более долгой и здоровой жизни.

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