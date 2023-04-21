Елена Игнатикова, врач и диетолог, предостерегает от частого употребления колбасных изделий из-за возможных серьезных проблем со здоровьем.
Она отмечает, что переработанное мясо, часто используемое в колбасах, может быть некачественным, а чрезмерное содержание соли также вызывает озабоченность. Удивительно, но всего лишь 100-граммовая порция колбасы может содержать до половины дневной нормы соли.
В интервью радио Sputnik Игнатикова заявила, что потребление переработанного мяса связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в том числе таких катастрофических явлений, как инсульт и инфаркт. Она также подчеркнула, что чрезмерное содержание соли в сосисках только увеличивает риск заболевания.
Чтобы снизить этот риск, Игнатикова советует употреблять колбасу не чаще одного раза в неделю, заменяя ее вареным мясом. Таким образом, важно уделять первоочередное внимание своему здоровью и помнить о продуктах, которые мы регулярно едим.
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