Онищенко о росте заболеваемости коронавирусом: доминируют омикрон и микробы

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Академик РАН и политик Геннадий Онищенко высказал своё мнение по поводу увеличения числа заболевших коронавирусом в мире.

По мнению эксперта, в панику из-за этого впадать не нужно, и желательно смотреть в будущее позитивно, потому что нигде нет никаких данных о появлении нового штамма или субштамма коронавируса.

Онищенко напомнил, что основное количество заразившихся приходится на Юго-Восточную Азию, где живёт очень много людей, например, в том же Китае.

"Сейчас циркулирует и доминирует омикрон и микробы. Только в этом случае может быть подъем заболеваемости. Что касается происходящего в недифференцированной Юго-Восточной Азии, таких цифр, по крайней мере, по моим данным, нет", — сказал Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом эксперт считает, что поводов для беспокойства нет, ситуация контролируется, а строить различные предположения нужно будет только после появления нового штамма.

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