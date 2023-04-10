Филипп Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем после перенесённого коронавируса.
Последнее время Филипп Киркоров всё чаще стал попадать в неловкие ситуации на телевидении, в частности, в эфире шоу "Маска" на НТВ. Зрители стали замечать, что певцу становится всё тяжелее общаться. Сам артист отшучивался, говоря о том, что так на него влияет весна. Однако в новом выпуске шоу артист признался, что он страдает от последствий перенесённого коронавируса.
Киркоров заявил, что его подводит память. Теперь певец забывает имена, временя года и даже самые простые слова.
"Быть Кариной, будучи Региной не так страшно. Потому что быть Андреем, будучи Алексеем, хуже. Скоро и до меня доберется", — иронично отметил соведущий артиста Тимур Родригез.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.