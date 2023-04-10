Филипп Киркоров рассказал о последствиях заболевания: стал забывать имена, времена года и простые слова

Филипп Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем после перенесённого коронавируса.

Последнее время Филипп Киркоров всё чаще стал попадать в неловкие ситуации на телевидении, в частности, в эфире шоу "Маска" на НТВ. Зрители стали замечать, что певцу становится всё тяжелее общаться. Сам артист отшучивался, говоря о том, что так на него влияет весна. Однако в новом выпуске шоу артист признался, что он страдает от последствий перенесённого коронавируса.

Киркоров заявил, что его подводит память. Теперь певец забывает имена, временя года и даже самые простые слова.

"Быть Кариной, будучи Региной не так страшно. Потому что быть Андреем, будучи Алексеем, хуже. Скоро и до меня доберется", — иронично отметил соведущий артиста Тимур Родригез.

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