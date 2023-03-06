Известный российский певец Филипп Киркоров принял эстафету от Аллы Пугачёвой и поздравил с началом весны.
В воскресенье, 5 марта, на телеканале НТВ вышел новый выпуск шоу "Маска", в котором Филипп Киркоров является председателем жюри. Перед началом программы певец поздравил зрителей с началом весны. Об этом сообщает StarHit.
"Давайте попрощаемся с зимой и поприветствуем весну! Да здравствует весна, солнце и любовь!" — говорит певец в передаче.
Стоит отметить, что Алла Пугачёва 55 лет назад установила традицию отмечать в первое воскресенье марта праздник весны, который проходил дома у артистки. В этот день знаменитости приходили к ней в гости с жёлтыми цветами.
В этом году , как и в прошлом, Примадонна перенесла мероприятие в Израиль, где в настоящее время проживает вместе с семьёй.
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