Филипп Киркоров принял эстафету от Аллы Пугачёвой и обратился к поклонникам: "Да здравствует весна!"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Филипп Киркоров принял эстафету от Аллы Пугачёвой и поздравил с началом весны.

В воскресенье, 5 марта, на телеканале НТВ вышел новый выпуск шоу "Маска", в котором Филипп Киркоров является председателем жюри. Перед началом программы певец поздравил зрителей с началом весны. Об этом сообщает StarHit.

"Давайте попрощаемся с зимой и поприветствуем весну! Да здравствует весна, солнце и любовь!" — говорит певец в передаче.

Стоит отметить, что Алла Пугачёва 55 лет назад установила традицию отмечать в первое воскресенье марта праздник весны, который проходил дома у артистки. В этот день знаменитости приходили к ней в гости с жёлтыми цветами.

В этом году , как и в прошлом, Примадонна перенесла мероприятие в Израиль, где в настоящее время проживает вместе с семьёй.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.