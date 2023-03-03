Филипп Киркоров заявил, что у него появился любимый человек: "Снова влюбился"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров заявил, что он впервые за долгое время влюбился.

Певец признался, что он наконец-то влюбился. По словам 55-летнего артиста, в настоящее время его сердце занято. Однако раскрывать имя этого человека он не хочет, поскольку намерен сохранить свою личную жизнь в тайне от общественности. Об этом сообщает новостной портал PROZVEZD.

"Мне нравится влюбляться. В конце осени прошлого года снова влюбился. Такой осенний поцелуй в моей жизни случился. Но я храню и оберегаю от посторонних свои чувства", — поделился Киркоров.

Поклонники артиста заметили, что за последнее время певец сильно помолодел и изменился. Сам Киркоров отметил, что любовь меняет не только внутренний, но и внешний мир человека.

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