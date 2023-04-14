Диетолог Плотникова: после поста куличи, яйца и творожные пасхи не слишком полезны

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чёткое соблюдение всех правил Великого поста может быть полезным испытанием для организма, но одновременно это и сильный стресс. Поэтому возвращаться к привычному питанию нужно постепенно.

В это воскресенье миллионы православных россиян будут отмечать Пасху и разговляться после длительного поста. А значит, в их рационе увеличится количество калорий и разнообразие блюд. Иногда резкий переход от одного режима питания к другому может представлять большую опасность для здоровья, поэтому необходимо соблюдать крайнюю осторожность, как полагает эксперт диетолог-нутрициолог Кристина Плотникова.

"Возвращаться к обычному рациону надо постепенно, с небольших порций непостной пищи, — рассказала она изданию "Спорт-Экспресс". — Объем порций можно понемногу увеличивать каждый день. Переходный период должен длиться пять-шесть дней".

Она также советует во время выхода из поста ограничивать объём физических нагрузок, поскольку избыточное количество тренировок может ещё больше ослабить организм. Яйца, куличи и творожные пасхи не слишком полезны — в них много белка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Великий пост: Как не стать солью, которая все разъедает"