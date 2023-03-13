Врач доказательной медицины: ограничения в питании в пост полезны не для всех

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Искусственные ограничения в питании в пост далеко не для всех полезны. Многие рискуют ещё больше ухудшить своё состояние из-за имеющихся заболеваний. Об этом предупредил врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Он отметил в беседе с изданием "Вести Подмосковья", что бывает странно наблюдать, как люди ругаются друг с другом, используя крепкие выражения, а то и применяют физическую силу, но зато не едят во время поста мясо.

При очищении духовного здоровья в пост есть риск подорвать физическое, добавил доктор. По его словам, постная диета не подходит беременным, жёсткие ограничения не следует вводить и для детей.

Людям с серьёзными заболеваниями, среди которых сахарный диабет и нарушения работы щитовидной железы, постоянно требуется большое количество витаминов, микроэлементов и аминокислот. Поэтому они также находятся в группе риска, заключил врач.

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