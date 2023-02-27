Оренбургский священник о посте: важно то, что в душе, а не на столе

0:41 Your browser does not support the audio element. Религия

Пресс-секретарь Орской епархии Максим Бражников рассказал, что верующим нужно соблюдать не только правила питания, но и поведения. Нужно делать добрые дела и следить за страстями, пишет издание 56orb.ru.

Также в пост нельзя есть пищу животного происхождения: мясо, птицу, молоко, яйца. Под запретом и алкоголь. В субботу и воскресенье можно есть растительное масло, а 7 и 9 апреля — рыбу. Великий пост начинается 27 февраля и продлится до 16 апреля — праздника Воскресения Христова, объяснил священник.



