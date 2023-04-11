Инфекционист предупредила об угрозе вспышки заболеваемости дифтерией в Новосибирской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Новосибирской области обнаружили штаммы дифтерии. Об эпидемиологической ситуации рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

"Дифтерийная палочка начала циркулировать — это тревожный звоночек", — отметила специалист, слова которой приводит atas.info.

По данным эксперта, в этом регионе фиксируют штаммы уже два года подряд. Врач предупредила об угрозе вспышки заболеваемости. Чтобы избежать резкого увеличения случаев заражения, необходимо прививаться, напомнила Позднякова.

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Дифтерия — C. diphtheriae (дифтерийная палочка), причины, симптомы, диагностика, лечение