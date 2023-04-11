В Новосибирской области обнаружили штаммы дифтерии. Об эпидемиологической ситуации рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова.
"Дифтерийная палочка начала циркулировать — это тревожный звоночек", — отметила специалист, слова которой приводит atas.info.
По данным эксперта, в этом регионе фиксируют штаммы уже два года подряд. Врач предупредила об угрозе вспышки заболеваемости. Чтобы избежать резкого увеличения случаев заражения, необходимо прививаться, напомнила Позднякова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".