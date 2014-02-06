Вокруг вакцинации детей в последние десятилетия ходит масса страшных историй. СМИ любят писать о случаях, связанных с прививками, часто не разбираясь в деталях, да и интернет кишит публикациями, посвященными вреду вакцинации. Неудивительно, что все большее число родителей отказываются делать прививки детям. Где же правда, а где ложь и домыслы?
Исключение вида homo sapiens из естественного отбора привело к тому, что в своей массе люди обладают довольно короткой памятью — личная безопасность в данном контексте воспринимается как данность.
В условиях современной цивилизации уже нет страха перед смертельными опасностями прошлых веков.
Прежде всего, эта беспечность касается сферы здравоохранения. После того, как Луи Пастер в 1881 году разработал вакцины от:
а Александр Флеминг спустя 30 лет открыл пенициллин, ужас перед неизлечимыми заболеваниями отступил, а детская смертность перестала свирепствовать в большинстве стран. Резко возросла продолжительность жизни.
Хотя еще в начале XX века "испанский грипп" выкосил всего за 18 месяцев от 50 до 100 миллионов человек, затмив собой кровопролитную бойню Первой мировой. Похоронные службы не справлялись с нескончаемым потоком трупов — хоронили погибших в огромных братских могилах.
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К счастью, столь же смертельных вспышек в мире более не повторялось. Смертельные болезни, уничтожавшие прежде целые города, отступили благодаря массовой вакцинации и улучшению санитарных условий.
Правда, периодически наблюдаются вспышки заражения вирусом гриппа, принадлежащего к группе вирусов печально известной "испанки" — H1N1. На данный момент основным очагом этого заболевания является Мексика. Этот штамм гриппа, так называемый "свиной грипп" не столь опасен, как "испанка", однако способен вызвать осложнения в виде нечувствительной к антибиотикам пневмонии, которая способна убить больного за сутки.
К сожалению, в самой Мексике, судя по всему, борьба с распространением свиного гриппа ведется не слишком активно — регулярно фиксируются вспышки данной инфекции. Что, вероятнее всего, связано с плачевным состоянием здравоохранения этой отсталой в экономическом смысле страны.
Такая же ситуация наблюдается в странах Средней Азии относительно еще более опасного полиомиелита. Там, где начинает отступать цивилизация, неизбежно активизируются самые страшные болезни, о которых остальной мир уже успел позабыть. Беда в том, что болезнь не знает государственных границ. Товарооборот и миграция разносят вирус далеко от первичного очага.
Россия на данный момент удерживает двадцатую позицию в мире по уровню вакцинации населения. Мы уже забыли, как выглядят умирающие от:
и на почве этого счастливого забвения постепенно нарастает популярность антипрививочного движения, представители которого усматривают в возможных побочных последствиях от введения вакцин большую опасность, нежели в самих заболеваниях.
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Так есть ли гипотетическая вероятность того, что вскоре мир охватит пандемия нового опасного заболевания? Могут ли "поднять голову" ранее побежденные болезни, вроде оспы, на фоне набирающего популярность антипрививочного движения? И есть ли хотя бы доля истины в аргументах "антипрививочников"?
Профессор, доктор биологических наук, руководитель лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов:
"Возможность возникновения новых пандемий исключать нельзя. В науке есть такое понятие, как "новые и возвращающиеся инфекции". И примерно раз в 10 лет мы такое, безусловно, наблюдаем. Появляются ранее неизвестные болезни, которые обладают большой способностью к распространению.
как это было в случае с атипичной пневмонией и короновирусной инфекцией, либо заболевания о которых, казалось бы, забыли, но они снова свирепствуют в мире:
Эксперт добавил, что на данный момент единственным фактором, сдерживающим распространение многих смертельных инфекций, является программа по вакцинации населения.
"Есть понятие "контролируемые инфекции" — к ним относятся:
а контролируются они именно в результате вакцинации.
Благодаря этому за минувшие сто лет так разительно изменилась продолжительность жизни. Благодаря вакцинации от детских инфекций в десятки и сотни раз снизилась детская смертность. Но стоит ванцинацию прекратить, как снова начинается (по причине того, что патогенный микроорганизм не исчез, а продолжает существовать в природе) новый подъем заболевания.
Так было в России с дифтерией в 90-х годах, так сейчас происходит с корью — больше всего во Франции, где забросили в существенной степени прививки от кори. Пусть в меньшей степени, но это затрагивает и нас — есть случаи и в России, и на Украине", — заключил профессор Платонов.
Конечно, высказанное мнение неоригинально, — так говорят все медики и ученые, однако убедить "антипрививочников" не может ни:
В данной среде главенствует убежденность в том, что причина, по которой массовая вакцинация "навязывается" населению — это лоббистские интересы крупных фармацевтических компаний, которым выгодно "травить" детей своими вакцинами".
Наиболее радикальные борцы с вакцинацией (как правило, это люди, не имеющие медицинского или естественно-научного образования, молодые матери, опирающиеся на рекомендации разнообразного самиздата) утверждают, что вакцины:
Последний и самый главный аргумент "антипрививочников" выглядит не состоятельно в свете того, что массовая вакцинация населения в равной степени проводилась как в капиталистических, так и в странах соцлагеря, где просто не было коммерческих компаний.
И если об относительно легкой переносимости таких заболеваний, как:
еще можно говорить, то в отношении:
такие утверждения звучат просто кощунственно.
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Впрочем, многие родители пишут отказ от прививок, руководствуясь менее радикальными взглядами. В данном случае люди, полагая, что, хотя сами по себе прививки нужны, опасаются стать жертвой нарушения правил вакцинации.
Действительно, трудно проконтролировать, как и при какой температуре хранилась конкретная ампула с вакциной. К тому же, довольно часто вакцинация производится в разгар эпидемии гриппа. А заражение сторонней инфекцией до или сразу после прививки грозит серьезными осложнениями.
Что же делать? Как родители могут минимизировать риск осложнений при вакцинации ребенка?
Врач-педиатр Лариса Егорова прокомментировала ситуацию с вакцинацией так:
"Контроль за хранением вакцины осуществляет санэпидемстанция, причем довольно строго. Любая мама может попросить посмотреть ампулу, узнать, как она хранится и какой у нее срок годности — обычно все хранится в нормальных условиях, за этим следят.
Относительно АКДС, соглашусь, коклюшный компонент аллергичен и является причиной развития всех фиксируемых осложнений. Но если ребенок до года заболевает коклюшем, то очень большой процент летального исхода, поэтому все-таки эту прививку делают. Да, в ней содержится:
но с каждым годом изготавливаются все более чистые вакцины и отечественные, и зарубежные, а совсем обойтись без этих стабилизаторов невозможно.
В свое время, в 90-е годы, когда в СМИ просочились сведения об этих добавках, народ начал отказываться от прививки, это привело к вспышке дифтерии. В результате погибло 5000 человек. Эти смерти — на совести той журналистки, которая первой написала об "опасности" прививок".
Егорова добавила, что при вакцинации нужен индивидуальный подход. Он осуществляется самими медиками: в том случае, если ребенок:
ему делается врачебный отвод от прививок.
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Подводя итог, приведем слова известного детского врача Евгения Комаровского:
"Каждый раз, когда врач назначает любое лекарство, каждый раз, когда вы лекарство принимаете лично или даете своему ребенку, вы рискуете. Но не принимая и не давая, вы тоже рискуете. Искусство лечения состоит в том, чтобы лечение не было опаснее болезни. Риск умереть от прививки 1 на 1 000 000. Риск умереть от кори 1 на 1000. Правда, есть еще риск корью заразиться, но он не очень высок, поскольку есть "куча оболваненных медицинской мафией родителей", которые не знали правды и прививку от кори своим детям все-таки сделали".
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К сожалению, подавляющее большинство лекарственных препаратов способно в редких случаях вызвать серьезные побочные последствия.
Умереть можно даже от реакции на парацетамол — и такие случаи действительно были зафиксированы. Раздуть истерию можно вокруг каждого второго препарата, ведь молодые родители очень впечатлительны.
К примеру, прием антибиотиков может привести к:
Но поскольку очевидно, что вероятность летального исхода от нелечения пневмонии гораздо выше, никому не приходит в голову отказываться от антибиотиков.
Между прочим, те, кто говорит о "прививочной мафии", порой забывает о том, что с противоположной стороны ажиотаж подогревается тоже материально заинтересованными людьми.
Многочисленные:
часто агитируют за отказ от официальной медикаментозной медицины небескорыстно — таким образом они продвигают свои услуги. Беда в том, что расхлебывать последствия их пропаганды приходится родителям и "официальным" медикам потом приходится справляться с последствиями медицинского "диссидентства".
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