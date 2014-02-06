Вред прививок: надуманная или реальная опасность?

Вокруг вакцинации детей в последние десятилетия ходит масса страшных историй. СМИ любят писать о случаях, связанных с прививками, часто не разбираясь в деталях, да и интернет кишит публикациями, посвященными вреду вакцинации. Неудивительно, что все большее число родителей отказываются делать прививки детям. Где же правда, а где ложь и домыслы?

Делать ли ребенку прививки

Открытие прививок

Исключение вида homo sapiens из естественного отбора привело к тому, что в своей массе люди обладают довольно короткой памятью — личная безопасность в данном контексте воспринимается как данность.

В условиях современной цивилизации уже нет страха перед смертельными опасностями прошлых веков.

Прежде всего, эта беспечность касается сферы здравоохранения. После того, как Луи Пастер в 1881 году разработал вакцины от:

сибирской язвы

холеры

бешенства

а Александр Флеминг спустя 30 лет открыл пенициллин, ужас перед неизлечимыми заболеваниями отступил, а детская смертность перестала свирепствовать в большинстве стран. Резко возросла продолжительность жизни.

Хотя еще в начале XX века "испанский грипп" выкосил всего за 18 месяцев от 50 до 100 миллионов человек, затмив собой кровопролитную бойню Первой мировой. Похоронные службы не справлялись с нескончаемым потоком трупов — хоронили погибших в огромных братских могилах.

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К счастью, столь же смертельных вспышек в мире более не повторялось. Смертельные болезни, уничтожавшие прежде целые города, отступили благодаря массовой вакцинации и улучшению санитарных условий.

Правда, периодически наблюдаются вспышки заражения вирусом гриппа, принадлежащего к группе вирусов печально известной "испанки" — H1N1. На данный момент основным очагом этого заболевания является Мексика. Этот штамм гриппа, так называемый "свиной грипп" не столь опасен, как "испанка", однако способен вызвать осложнения в виде нечувствительной к антибиотикам пневмонии, которая способна убить больного за сутки.

К сожалению, в самой Мексике, судя по всему, борьба с распространением свиного гриппа ведется не слишком активно — регулярно фиксируются вспышки данной инфекции. Что, вероятнее всего, связано с плачевным состоянием здравоохранения этой отсталой в экономическом смысле страны.

Такая же ситуация наблюдается в странах Средней Азии относительно еще более опасного полиомиелита. Там, где начинает отступать цивилизация, неизбежно активизируются самые страшные болезни, о которых остальной мир уже успел позабыть. Беда в том, что болезнь не знает государственных границ. Товарооборот и миграция разносят вирус далеко от первичного очага.

Смертельные болезни, уничтожавшие прежде целые города, отступили благодаря массовой вакцинации

Россия на данный момент удерживает двадцатую позицию в мире по уровню вакцинации населения. Мы уже забыли, как выглядят умирающие от:

коклюша

столбняка

полиомиелита

и на почве этого счастливого забвения постепенно нарастает популярность антипрививочного движения, представители которого усматривают в возможных побочных последствиях от введения вакцин большую опасность, нежели в самих заболеваниях.

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Опасность антипрививочного движения

Так есть ли гипотетическая вероятность того, что вскоре мир охватит пандемия нового опасного заболевания? Могут ли "поднять голову" ранее побежденные болезни, вроде оспы, на фоне набирающего популярность антипрививочного движения? И есть ли хотя бы доля истины в аргументах "антипрививочников"?

Профессор, доктор биологических наук, руководитель лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов:

"Возможность возникновения новых пандемий исключать нельзя. В науке есть такое понятие, как "новые и возвращающиеся инфекции". И примерно раз в 10 лет мы такое, безусловно, наблюдаем. Появляются ранее неизвестные болезни, которые обладают большой способностью к распространению.

как это было в случае с атипичной пневмонией и короновирусной инфекцией, либо заболевания о которых, казалось бы, забыли, но они снова свирепствуют в мире:

холера

оспа

полиомиелит

Эксперт добавил, что на данный момент единственным фактором, сдерживающим распространение многих смертельных инфекций, является программа по вакцинации населения.

"Есть понятие "контролируемые инфекции" — к ним относятся:

дифтерия

корь

полиомиелит и другие

а контролируются они именно в результате вакцинации.

Благодаря этому за минувшие сто лет так разительно изменилась продолжительность жизни. Благодаря вакцинации от детских инфекций в десятки и сотни раз снизилась детская смертность. Но стоит ванцинацию прекратить, как снова начинается (по причине того, что патогенный микроорганизм не исчез, а продолжает существовать в природе) новый подъем заболевания.

Так было в России с дифтерией в 90-х годах, так сейчас происходит с корью — больше всего во Франции, где забросили в существенной степени прививки от кори. Пусть в меньшей степени, но это затрагивает и нас — есть случаи и в России, и на Украине", — заключил профессор Платонов.

Отказ от вакцинации влечет новый подъем заболевания.

Конечно, высказанное мнение неоригинально, — так говорят все медики и ученые, однако убедить "антипрививочников" не может ни:

статистика

научные факты

профессионализм медиков

В данной среде главенствует убежденность в том, что причина, по которой массовая вакцинация "навязывается" населению — это лоббистские интересы крупных фармацевтических компаний, которым выгодно "травить" детей своими вакцинами".

Наиболее радикальные борцы с вакцинацией (как правило, это люди, не имеющие медицинского или естественно-научного образования, молодые матери, опирающиеся на рекомендации разнообразного самиздата) утверждают, что вакцины:

неэффективны (якобы, спад заболеваемости натуральной оспой произошел лишь благодаря улучшению санитарных условий); опасны — содержат ртуть, формальдегид и соли алюминия; "детские болезни" легко вылечиваются и без вакцинации; вирусные элементы вакцин могут существовать и изменяться в человеческом теле в течение многих лет, и последствия этого неизвестны; вакцинация приводит к частой гибели детей, но власти препятствуют расследованию этих смертей, так как защищают интересы фармацевтических компаний.

Последний и самый главный аргумент "антипрививочников" выглядит не состоятельно в свете того, что массовая вакцинация населения в равной степени проводилась как в капиталистических, так и в странах соцлагеря, где просто не было коммерческих компаний.

И если об относительно легкой переносимости таких заболеваний, как:

паротит

краснуха

еще можно говорить, то в отношении:

коклюша

дифтерии

полиомиелита

такие утверждения звучат просто кощунственно.

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Впрочем, многие родители пишут отказ от прививок, руководствуясь менее радикальными взглядами. В данном случае люди, полагая, что, хотя сами по себе прививки нужны, опасаются стать жертвой нарушения правил вакцинации.

Действительно, трудно проконтролировать, как и при какой температуре хранилась конкретная ампула с вакциной. К тому же, довольно часто вакцинация производится в разгар эпидемии гриппа. А заражение сторонней инфекцией до или сразу после прививки грозит серьезными осложнениями.

Как минимизировать риск осложнений при вакцинации ребенка?

Что же делать? Как родители могут минимизировать риск осложнений при вакцинации ребенка?

Врач-педиатр Лариса Егорова прокомментировала ситуацию с вакцинацией так:

"Контроль за хранением вакцины осуществляет санэпидемстанция, причем довольно строго. Любая мама может попросить посмотреть ампулу, узнать, как она хранится и какой у нее срок годности — обычно все хранится в нормальных условиях, за этим следят.

Относительно АКДС, соглашусь, коклюшный компонент аллергичен и является причиной развития всех фиксируемых осложнений. Но если ребенок до года заболевает коклюшем, то очень большой процент летального исхода, поэтому все-таки эту прививку делают. Да, в ней содержится:

ртуть

формальдегид

но с каждым годом изготавливаются все более чистые вакцины и отечественные, и зарубежные, а совсем обойтись без этих стабилизаторов невозможно.

В свое время, в 90-е годы, когда в СМИ просочились сведения об этих добавках, народ начал отказываться от прививки, это привело к вспышке дифтерии. В результате погибло 5000 человек. Эти смерти — на совести той журналистки, которая первой написала об "опасности" прививок".

При вакцинации нужен индивидуальный подход

Егорова добавила, что при вакцинации нужен индивидуальный подход. Он осуществляется самими медиками: в том случае, если ребенок:

слабый

родившийся не очень благополучно

ему делается врачебный отвод от прививок.

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Подводя итог, приведем слова известного детского врача Евгения Комаровского:

"Каждый раз, когда врач назначает любое лекарство, каждый раз, когда вы лекарство принимаете лично или даете своему ребенку, вы рискуете. Но не принимая и не давая, вы тоже рискуете. Искусство лечения состоит в том, чтобы лечение не было опаснее болезни. Риск умереть от прививки 1 на 1 000 000. Риск умереть от кори 1 на 1000. Правда, есть еще риск корью заразиться, но он не очень высок, поскольку есть "куча оболваненных медицинской мафией родителей", которые не знали правды и прививку от кори своим детям все-таки сделали".

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К сожалению, подавляющее большинство лекарственных препаратов способно в редких случаях вызвать серьезные побочные последствия.

Умереть можно даже от реакции на парацетамол — и такие случаи действительно были зафиксированы. Раздуть истерию можно вокруг каждого второго препарата, ведь молодые родители очень впечатлительны.

К примеру, прием антибиотиков может привести к:

развитию псевдомембранозного колита

дисбактериозу

Но поскольку очевидно, что вероятность летального исхода от нелечения пневмонии гораздо выше, никому не приходит в голову отказываться от антибиотиков.

Между прочим, те, кто говорит о "прививочной мафии", порой забывает о том, что с противоположной стороны ажиотаж подогревается тоже материально заинтересованными людьми.

Многочисленные:

"травники"

пропагандисты "естественных" родов

биоэнерготерапевты

колдуны и тому подобная публика

часто агитируют за отказ от официальной медикаментозной медицины небескорыстно — таким образом они продвигают свои услуги. Беда в том, что расхлебывать последствия их пропаганды приходится родителям и "официальным" медикам потом приходится справляться с последствиями медицинского "диссидентства".