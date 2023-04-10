Смертельное заболевание, вызванное грибком Candida auris, быстро распространяется на территории Соединённых Штатов. Об этом пишет "МК", ссылаясь на публикацию Annals of Internal Medicine.
Исследование, проведённое американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показало, что грибок, в первую очередь, поражает людей с ослабленной иммунной системой и пожилых людей. Candida auris передаётся через контакт с физиологическими жидкостями больного и загрязнёнными поверхностями. Особое беспокойство вызывает то, что грибок устойчив к различным препаратам и не поддаётся лечению.
"Кроме того, смертность от Candida auris очень высока — в 30%-60% случаев заболеваний, особенно если у больного есть сопутствующие хронические диагнозы", — говорится в публикации.
Candida auris был обнаружен в Японии в 2009 году, а затем его нашли в многих других странах, включая Южную Африку, Пакистан и Венесуэлу.
Учёные предупредили, что медики "плохо оснащены" для борьбы с грибком. Они также призвали разработать надёжные планы инфекционного контроля для снижения передачи Candida auris.
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