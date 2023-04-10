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МК: губительный вирус Candida auris убивает треть заражённых в Соединённых Штатах Америки

1:19
Здоровье

Смертельное заболевание, вызванное грибком Candida auris, быстро распространяется на территории Соединённых Штатов. Об этом пишет "МК", ссылаясь на публикацию Annals of Internal Medicine.

МК: губительный вирус Candida auris убивает треть заражённых в Соединённых Штатах Америки

Исследование, проведённое американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показало, что грибок, в первую очередь, поражает людей с ослабленной иммунной системой и пожилых людей. Candida auris передаётся через контакт с физиологическими жидкостями больного и загрязнёнными поверхностями. Особое беспокойство вызывает то, что грибок устойчив к различным препаратам и не поддаётся лечению.

"Кроме того, смертность от Candida auris очень высока — в 30%-60% случаев заболеваний, особенно если у больного есть сопутствующие хронические диагнозы", — говорится в публикации.

Candida auris был обнаружен в Японии в 2009 году, а затем его нашли в многих других странах, включая Южную Африку, Пакистан и Венесуэлу.

Учёные предупредили, что медики "плохо оснащены" для борьбы с грибком. Они также призвали разработать надёжные планы инфекционного контроля для снижения передачи Candida auris.

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Что нужно знать о смертельно опасном супер-грибке Candida auris?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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