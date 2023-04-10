МК: губительный вирус Candida auris убивает треть заражённых в Соединённых Штатах Америки

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смертельное заболевание, вызванное грибком Candida auris, быстро распространяется на территории Соединённых Штатов. Об этом пишет "МК", ссылаясь на публикацию Annals of Internal Medicine.

Исследование, проведённое американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показало, что грибок, в первую очередь, поражает людей с ослабленной иммунной системой и пожилых людей. Candida auris передаётся через контакт с физиологическими жидкостями больного и загрязнёнными поверхностями. Особое беспокойство вызывает то, что грибок устойчив к различным препаратам и не поддаётся лечению.

"Кроме того, смертность от Candida auris очень высока — в 30%-60% случаев заболеваний, особенно если у больного есть сопутствующие хронические диагнозы", — говорится в публикации.

Candida auris был обнаружен в Японии в 2009 году, а затем его нашли в многих других странах, включая Южную Африку, Пакистан и Венесуэлу.

Учёные предупредили, что медики "плохо оснащены" для борьбы с грибком. Они также призвали разработать надёжные планы инфекционного контроля для снижения передачи Candida auris.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что нужно знать о смертельно опасном супер-грибке Candida auris?