ВОЗ: после COVID-19 человечество беззащитно перед грибковыми инфекциям

Всемирная организация здравоохранения опубликовала первый список грибковых патогенов, которые становятся "смертельной угрозой для человечества" после COVID-19.

После пандемии коронавируса человечество оказалось беззащитно перед грибковыми инфекциями, считают специалисты ВОЗ. Дело в том, что патогенные микроорганизмы способны представлять смертельную опасность для людей с ослабленной иммунной системой, а лечение от коронавируса может ещё сильней ослабить защитные силы организма. Поэтому грибковые инфекции усилились за время пандемии.

Грибковые инфекции являются причиной примерно 1,7 миллиона смертей и более 150 миллионов тяжёлых инфекций во всём мире ежегодно. ВОЗ назвала 19 "приоритетных патогенов", разделив их на группы по уровню риска:

критический — Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans и Candida Auris;

высокий — Histoplasma, Eumycetoma, Mucorales, Candida tropicalis, Nakaseomyces, Candida parapsilosis;

средний — Scedosporium, Lomentospora prolificans, Coccidioides, Pichia kudriavzeveii, Cryptococcus gattii, Talaromyces marneffei, Pneumocystis jirovecii, Paracoccidioides.

Проблема усугубляется тем, что грибки всё время приспосабливаются и становятся "более искусными" в заражении людей и устойчивыми к лечению.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении на территории РФ двух новых вариантов COVID-19.