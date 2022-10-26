Всемирная организация здравоохранения опубликовала первый список грибковых патогенов, которые становятся "смертельной угрозой для человечества" после COVID-19.
После пандемии коронавируса человечество оказалось беззащитно перед грибковыми инфекциями, считают специалисты ВОЗ. Дело в том, что патогенные микроорганизмы способны представлять смертельную опасность для людей с ослабленной иммунной системой, а лечение от коронавируса может ещё сильней ослабить защитные силы организма. Поэтому грибковые инфекции усилились за время пандемии.
Грибковые инфекции являются причиной примерно 1,7 миллиона смертей и более 150 миллионов тяжёлых инфекций во всём мире ежегодно. ВОЗ назвала 19 "приоритетных патогенов", разделив их на группы по уровню риска:
Проблема усугубляется тем, что грибки всё время приспосабливаются и становятся "более искусными" в заражении людей и устойчивыми к лечению.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении на территории РФ двух новых вариантов COVID-19.
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