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ВОЗ: после COVID-19 человечество беззащитно перед грибковыми инфекциям

Мир

Всемирная организация здравоохранения опубликовала первый список грибковых патогенов, которые становятся "смертельной угрозой для человечества" после COVID-19.

ВОЗ: после COVID-19 человечество беззащитно перед грибковыми инфекциям

После пандемии коронавируса человечество оказалось беззащитно перед грибковыми инфекциями, считают специалисты ВОЗ. Дело в том, что патогенные микроорганизмы способны представлять смертельную опасность для людей с ослабленной иммунной системой, а лечение от коронавируса может ещё сильней ослабить защитные силы организма. Поэтому грибковые инфекции усилились за время пандемии.

Грибковые инфекции являются причиной примерно 1,7 миллиона смертей и более 150 миллионов тяжёлых инфекций во всём мире ежегодно. ВОЗ назвала 19 "приоритетных патогенов", разделив их на группы по уровню риска:

  • критический — Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans и Candida Auris;
  • высокий — Histoplasma, Eumycetoma, Mucorales, Candida tropicalis, Nakaseomyces, Candida parapsilosis;
  • средний — Scedosporium, Lomentospora prolificans, Coccidioides, Pichia kudriavzeveii, Cryptococcus gattii, Talaromyces marneffei, Pneumocystis jirovecii, Paracoccidioides.

Проблема усугубляется тем, что грибки всё время приспосабливаются и становятся "более искусными" в заражении людей и устойчивыми к лечению.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении на территории РФ двух новых вариантов COVID-19.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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