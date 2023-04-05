Росстат: заболеваемость сифилисом среди граждан РФ выросла на 71 процент

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России наблюдается большой скачок заболеваемости социально значимыми болезнями. Среди них гепатиты, сифилис, ВИЧ и другие. Эксперты называют причинами этого коронавирус, ужесточение требований к статистике и СВО на Украине. Об этом пишет "Медвестник" со ссылкой на данные Росстата и отчёты Роспотребнадзора.

Так, к январю 2022 года заболеваемость впервые выявленным туберкулёзом выросла на десять процентов. Число людей, которых поразила ВИЧ-инфекция, увеличилось на 20%.

Резко возросла заболеваемость острыми гепатитами — на 45%. За месяц гепатитом А заразились около 300 человек, а число тех, кого поразил гепатит С, увеличилось на 42%.

На данный момент 2,6 тысяч человек больны сифилисом. Это на 71% больше, чем за январь 2022 года.

Также выросло количество больных корью — зарегистрирован 161 новый случай за январь. В аналогичном месяце прошлого года было лишь четыре.

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