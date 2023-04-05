Нутрициолог: употребление горячего чая на голодный желудок вредит работе ЖКТ

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Кристина Виноградова предостерегла от употребления некоторых напитков натощак. По информации специалиста, к ним относятся спиртные и газированные напитки, кофе, чай.

Как предупредила эксперт, в этом случае алкоголь раздражает слизистую желудка. Возникает риск появления эрозии на стенках, гастрита и язвы, отметила врач.

Также она призвала не пить на голодный желудок кофе. Он раздражает оболочку желудочно-кишечного тракта. Вредит работе ЖКТ употребление натощак газировки, горячего чая, кислых соков, подчеркнула Виноградова.

Как сообщает Москва 24, собеседница издания порекомендовала отказаться от питья сладких напитков перед завтраком.

"Со временем может возникнуть инсулинорезистентность. Это дорога в сторону сахарного диабета второго типа", — сказала нутрициолог.

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