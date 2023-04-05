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Нутрициолог: употребление горячего чая на голодный желудок вредит работе ЖКТ

0:57
Здоровье

Нутрициолог Кристина Виноградова предостерегла от употребления некоторых напитков натощак. По информации специалиста, к ним относятся спиртные и газированные напитки, кофе, чай.

Нутрициолог: употребление горячего чая на голодный желудок вредит работе ЖКТ

Как предупредила эксперт, в этом случае алкоголь раздражает слизистую желудка. Возникает риск появления эрозии на стенках, гастрита и язвы, отметила врач.

Также она призвала не пить на голодный желудок кофе. Он раздражает оболочку желудочно-кишечного тракта. Вредит работе ЖКТ употребление натощак газировки, горячего чая, кислых соков, подчеркнула Виноградова.

Как сообщает Москва 24, собеседница издания порекомендовала отказаться от питья сладких напитков перед завтраком.

"Со временем может возникнуть инсулинорезистентность. Это дорога в сторону сахарного диабета второго типа", — сказала нутрициолог.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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