Чаще всего икота — это процесс аномального дыхания, который невозможно сознательно регулировать. Он заключается в стимуляции или пережатии блуждающего нерва и, как следствие, в непроизвольном ритмичном сокращении межреберных мышц и диафрагмы, из-за чего инициируется короткий вдох, закрывается надгортанник и не полностью смыкается голосовая щель, что влечёт за собой характерный звук — икоту. О том, как избавиться от икоты, рассказала читателям Pravda. Ru врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Татьяна Тувакова.
С точки зрения эволюции икота необходима для удаления из желудка лишнего воздуха. Икота может быть кратковременной (длящейся обычно от 10 до 30 минут и проходящей самостоятельно), персестирующей (не проходящей более 48 часов) и длительно сохраняющейся (некупирующейся более 1-2 месяцев), которая чаще всего является следствием каких-либо соматических заболеваний.
Основные причины возникновения кратковременной икоты:
Также икота может развиваться после хирургических вмешательств (бронхоскопия, эндоскопия) и во время беременности.
Причины стойкой патологической икоты могут быть центрального (поражение головного, спинного мозга) и периферического происхождения (заболевания различных систем и органов), а также иметь интоксикационную природу (никотин, алкоголь, антибактериальные ЛС, барбитураты, миорелаксанты и др.).
Заболевания, провоцирующие патологическую стойкую икоту:
Для того, чтобы помочь себе во время приступа икоты, необходимо либо повысить концентрацию углекислого газа в лёгких, либо простимулировать блуждающий нерв с помощью раздражения глотки (покашлять, вызвать рвотный рефлекс), также можно снизить возбудимость диафрагмы. Можно:
Препаратов, которые имеют доказанную эффективность в лечении икоты, на данный момент не существует. В некоторых случаях были эффективны и применялись такие группы ЛС, как: миорелаксанты центрального действия, противорвотные, различные противосудорожные препараты и нейролептики.
При возникновении икоты, которая длится более 48 часов, стоит обратиться к терапевту для проведения обследования и, при необходимости, направления к узкому специалисту (гастроэнтеролог, кардиолог и др.) для лечения выявленных заболеваний и устранения причины икоты.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.