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Ирина Гусакова

Врач: "Газированные напитки провоцируют икоту"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Чаще всего икота — это процесс аномального дыхания, который невозможно сознательно регулировать. Он заключается в стимуляции или пережатии блуждающего нерва и, как следствие, в непроизвольном ритмичном сокращении межреберных мышц и диафрагмы, из-за чего инициируется короткий вдох, закрывается надгортанник и не полностью смыкается голосовая щель, что влечёт за собой характерный звук — икоту. О том, как избавиться от икоты, рассказала читателям Pravda. Ru врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Татьяна Тувакова.

Врач: "Газированные напитки провоцируют икоту"

Причины возникновения икоты

С точки зрения эволюции икота необходима для удаления из желудка лишнего воздуха. Икота может быть кратковременной (длящейся обычно от 10 до 30 минут и проходящей самостоятельно), персестирующей (не проходящей более 48 часов) и длительно сохраняющейся (некупирующейся более 1-2 месяцев), которая чаще всего является следствием каких-либо соматических заболеваний.

Основные причины возникновения кратковременной икоты:

  • перерастяжение желудка (воздух, газированные напитки, переедание);
  • употребление раздражающей, горячей пищи;
  • употребление алкоголя, курение;
  • психоэмоциональное перенапряжение, испуг, дефицит сна;
  • резкие перепады температуры.

Также икота может развиваться после хирургических вмешательств (бронхоскопия, эндоскопия) и во время беременности.

Причины стойкой патологической икоты могут быть центрального (поражение головного, спинного мозга) и периферического происхождения (заболевания различных систем и органов), а также иметь интоксикационную природу (никотин, алкоголь, антибактериальные ЛС, барбитураты, миорелаксанты и др.).

Заболевания, провоцирующие патологическую стойкую икоту:

  • Поражения ЦНС — черепно-мозговая травма, внутричерепная гипертензия, инсульт, энцефалит, менингит, рассеянный склероз, доброкачественные и злокачественные новообразования, болезнь Паркинсона, аневризмы, артериовенозные мальформации и др.
  • Сердечно-сосудистые заболевания — аневризмы аорты, аритмии, инфаркт миокарда, перикардит.
  • Заболевания желудочно-кишечного тракта — ГЭРБ, гастрит, стриктура пищевода, грыжа пищеводного отдела диафрагмы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечная непроходимость, различные заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, а также новообразования.
  • Заболевания ЛОР-органов — фарингит, ларингит, зоб, новообразования в области шеи, инфекции (Helicobacter pylori, герпес, нейросифилис и туберкулез).
  • Нарушения обмена веществ — снижение уровня натрия и калия, сахарный диабет и уремия.

Первая помощь при икоте

Для того, чтобы помочь себе во время приступа икоты, необходимо либо повысить концентрацию углекислого газа в лёгких, либо простимулировать блуждающий нерв с помощью раздражения глотки (покашлять, вызвать рвотный рефлекс), также можно снизить возбудимость диафрагмы. Можно:

  • практиковать медленное размеренное дыхание,
  • задержать дыхание на 20 секунд,
  • изменить положение тела и притянуть колени к груди,
  • выпить холодную воду мелкими глотками (возможно, с зажатым носом),
  • помассировать сонную артерию на шее, заднюю часть шеи,
  • потянуть за кончик языка,
  • съесть сладкое, сахар, дольку лимона.

Препаратов, которые имеют доказанную эффективность в лечении икоты, на данный момент не существует. В некоторых случаях были эффективны и применялись такие группы ЛС, как: миорелаксанты центрального действия, противорвотные, различные противосудорожные препараты и нейролептики.

При возникновении икоты, которая длится более 48 часов, стоит обратиться к терапевту для проведения обследования и, при необходимости, направления к узкому специалисту (гастроэнтеролог, кардиолог и др.) для лечения выявленных заболеваний и устранения причины икоты.

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Как легко избавиться от икоты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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