В Бурятии официально подтверждено два случая заражения корью — ищут контактных лиц

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На территории республики Бурятия подтверждены два случая заражения корью. Причём обе заболевших были привиты.

В Бурятии подтвердили первые два случая заражения корью у жителей Кяхтинского района. Лабораторные тесты дали положительный результат, и в настоящий момент уже определён круг контактных лиц заболевших, за которыми установлено медицинское наблюдение.

Накануне подозрение на корь выявили у жительницы села Тамир. Медики кяхтинской ЦРБ тогда обратились с призывом ко всем жителям села не вступать без лишней необходимости в контакты с другими гражданами и строго следовать всем противоэпидемическим мерам, как пишет Ариг Ус.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Республики Бурятия Елена Кузьмина поведала, что оба заболевших жителя были привиты. Это женщины, и одна из них является "нулевым пациентом", который прилетел из Московской области. Вспышка кори в Бурятии объявлена завозной. Кузьмина призывает сразу вызывать на дом врача при появлении таких симптомов, как сыпь на теле, повышение температуры, слабость, недомогание, а также конъюнктивит.

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От кори может спасти только вакцинация