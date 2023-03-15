В Приморском крае зарегистрирован случай заболевания корью. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу Арсеньева с подозрением на заражение опасной инфекцией, пишет vostokmedia.com.
Горожанам, у которых нет прививок, советуют их сделать. Также уточняется, что заболел взрослый человек. Все, кто с ним контактировал, выявляются, а в очаге потенциальной кори проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия.
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