Нефролог Гердий: для защиты от заболеваний почек купите домашний тонометр

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезни почек стремительно молодеют, а многие их жертвы и не думают обращаться к врачу, поскольку не ожидают такого "подарка" от организма. Врач-нефролог рассказала, каковы основные причины этих патологий.

На первом месте по частоте причин — переохлаждение организма, которое возникает из-за стремления одеваться более модно и не по погоде. К примеру, девушки часто носят зимой короткие легкие куртки, и им достаточно лишь слегка наклониться, как тело приоткрывается именно в области почек, подвергая их холоду и пронизывающим ветрам. Если организм регулярно застужается, почки перестают справляться со своими функциями, как рассказала врач-нефролог Валерия Гердий.

"Если все-таки вы сильно замёрзли, почувствовали недомогание, температура поднялась выше 38 градусов, обязательно вызывайте врача и оставайтесь дома, — рекомендует специалист в беседе с изданием "Доктор Питер". — Хуже всего для организма, когда вы переносите болезнь на ногах".

Она также призывает следить за питанием, уклоняясь от фастфуда, налегая на свежие овощи и фрукты. Как можно реже следует употреблять обезболивающие и прочие таблетки, поскольку они перегружают печень и почки. Гипертония является одним из основных факторов риска нарушений в работе почек. Полезно купить домашний тонометр, чтобы регулярно следить за давлением и вовремя начать бороться с этой патологией.

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