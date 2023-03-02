Онкоуролог Гадзиян назвал симптомы коралловидного нефролитиаза — опасной болезни почек

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие заболевания почек проще предупредить, чем вылечить. И особенно это касается коралловидного нефролитиаза.

Данная болезнь провоцируется различными факторами риска, среди которых инфекции мочевыводящих путей, лишний вес, лекарственные препараты и нарушения системы пищеварения. Коралловидный нефролитиаз развивается часто скрытно, но довольно быстро и может привести к потере функции почек. Онкоуролог Марк Гадзиян призывает обращать особенно пристальное внимание на сочетание признаков болезни.

"Не стоит игнорировать следующее сочетание симптомов: почечная колика (сильные боли в поясничной области, отдающие в область живота, в паховую область), выраженные позывы к мочеиспусканию, озноб и субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1-38 градусов), — написал Гадзиян в своем Telegram-канале. — В некоторых случаях состояние может усугубляться тошнотой, рвотой".

Иногда заболевание вызывает пиелонефрит, поражения почек гнойно-деструктивного характера, нефрогенную гипертензию и нефросклероз, а также почечную недостаточность. Чем раньше начать лечение, тем лучше. Но самое оптимальное — вовсе не допустить возникновения заболевания. Исключайте из питания сладкие газированные напитки, поскольку сахар представляет собой отличную среду для питания раковых клеток.

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