109-летняя англичанка назвала секреты долголетия и основные предпочтения в пище

Англичанка Олив Эдвардс отметила свой 109-й день рождения. Журналисты поинтересовались у долгожительницы, чем она сама объясняет свой успех.

Наука уже давно пытается разобраться, каковы основные секреты долголетия. Для этого изучают образ жизни долгожителей. Однако каких-то общих факторов вроде отказа от вредных привычек и физических нагрузок у них не обнаружено. Некоторые супердолгожители, то есть прожившие свыше 100 лет, употребляют спиртные напитки, кто-то десятилетиями курил, а многие никогда не посещали спортзал и не занимались бегом. Вероятно, основную роль всё-таки играют гены, а также очень устойчивая психика, поскольку подавляющее большинство долгожителей не страдают от стресса.

Что касается Олив Эдвардс, то она превозносит жизненное упорство и употребление большого количества воды в качестве своих секретов. Женщина предпочитает есть много рыбы и овощей, в частности, лосося и спаржи. Об этом сообщает The New York Post.

Много лет она трудилась учительницей, старалась заниматься спортом и вести активный образ жизни. Еще в 80 лет Олив весело гоняла футбольный мяч и играла с внуками в крикет. Конечно, сейчас она уже менее подвижна, но всё ещё интересуется всеми происходящими в мире событиями. На свой день рождения женщина получила поздравительную открытку от короля Карла III. Британский монарх поздравляет каждого подданного, дожившего до векового юбилея, а после 105-го дня рождения присылает открытки ежегодно.

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Главное условие долголетия