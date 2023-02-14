Доктор Мясников: мужской организм просто не рассчитан на долголетие

Особенности мужского организма таковы, что на долголетие он не рассчитан, в отличие от женского. Но шанс прожить долго всё-таки есть.

Статистика показывает, что последние 15 лет жизни многие женщины проводят в одиночестве. Это связано с тем, что продолжительность жизни мужчин ощутимо меньше. Врач и телеведущий Александр Мясников подчёркивает, что представители сильного пола могут увеличить этот показатель, но для этого требуется прикладывать определённые усилия. К примеру, избавляться от вредных привычек, более внимательно следить за здоровьем и бороться со стрессом.

"Мужчину на 100% делает женщина, — рассказал Мясников "Аргументам и фактам". — Это её творение. Но при этом я за то, чтобы мужчина всегда оставался мужчиной. Без этого в нас пропадёт чувство патриотизма, люди перестанут ставить перед собой правильные задачи и не смогут добиваться своего. Хочется пожелать женщинам быть немного хитрее: притворяйтесь слабыми, чтобы у мужчины была хотя бы иллюзия, что все решения он принимает сам. Как мне кажется, по своей природе мужчина — петух. Ему важно заботиться о своей женщине, о своих детях и выглядеть в глазах семьи вожаком. Это нужно поощрять, и тогда ваш мужчина будет "петушиться" ещё очень долго".

Мясников также подчеркивает, что мужчины чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с онкологией, особенно с раком лёгких. Проблема ещё и в том, что в обществе отсутствует гигиена здоровья, хотя даже человек с плохой генетикой может продлить свою жизнь, если будет следить за артериальным давлением, весом, показателями сахара и холестерина.

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Главное условие долголетия