Нутрициолог Соломатина: мужчинам полезно соевое мясо для защиты от раннего старения

Соевое мясо относится к числу очень полезных продуктов, максимально приближенных по вкусу к обычному мясу. Оно даст мужчинам необходимые им белки.

Хорошо известно, что красное мясо, особенно в переработанном виде, провоцирует серьёзные осложнения со здоровьем, включая опухоли и сердечно-сосудистые патологии. Но довольно сложно отказаться от мяса и мясных продуктов, которые так приятны на вкус. Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что мужчинам и не нужно исключать из жизни мясо, поскольку в нём содержится много белков, необходимых при занятиях спортом. Но вместо красного мяса представителям сильного пола лучше более активно налегать на соевое.

"Соевое мясо наиболее приближено к обычному мясу по составу белка и по ряду микро- и макроэлементов, — рассказала эксперт изданию "Спорт-Экспресс". — Конечно, там практически нет таких витаминов как А, D, B12 и много чего еще, что есть в обычном мясе животного происхождения. Отличаются они и по составу жиров".

Зачастую мужчины употребляют во множестве блюда из мяса, содержащие много холестерина, опасного для здоровья. А в соевом мясе значительное количество полиненасыщенных жирных кислот. В этом продукте есть изофлавоны, являющиеся аналогом эстрогена. В мужском организме его очень мало, что провоцирует ускоренное старение и проблемы с сердечно-сосудистой системы. Впрочем, не стоит переходить только на соевую диету, как советует нутрициолог.

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