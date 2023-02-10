Доктор Мясников: детям до трёх лет орехи лучше не давать

Орехи традиционно включаются в состав очень полезных продуктов для человека. Однако, далеко не всем категориям людей они подходят.

Популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников подтвердил, что орехи являются одними из самых ценных продуктов, что только доступны человеку. В них содержатся растительные белки, биологически активные вещества, да и сами орехи можно отнести к природным статинам, снижающим уровень холестерина. Правда, это не значит, что сами статины можно заменить орехами. Кроме того, маленьким детям их лучше не давать.

"Они обладают выраженным аллергенным эффектом, — рассказал Мясников в телепрограмме "О самом главном". — У маленьких детей может быть реакция и на орехи в том числе. Аллергия на них — один из самых распространенных вариантов пищевой аллергии. Так, например, реакция на арахисовую пасту убила не один десяток американцев, которые её очень любят".

По словам Мясникова, орехи делают жизнь человека более здоровой и длительной. Но включать их в питание нужно правильно, не перебарщивать с ними, но и не игнорировать данный продукт.

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