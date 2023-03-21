Неврологи: гормональные сбои, стресс и высокая загруженность приводят к чуткому сну

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, как правило, плохо спят из-за стресса, гормональных сбоев или высокой загруженности на рабочем месте. Об этом заявили российские неврологи.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача Рината Гимранова, сон также может быть чутким в случае занятий спортом в вечернее время, чрезмерного потребления кофе, менопаузы и беременности. Он добавил, что на качество сна нередко влияют наследственность и психологическое состояние человека. При этом эксперт подчеркнул: люди старше 50 лет гораздо чаще испытывают проблемы со сном, чем более молодые пациенты.

Он порекомендовал россиянам больше отдыхать и избегать физических нагрузок перед отходом ко сну.

Невролог Никита Канушин отметил, что очень чуткий сон может быть следствием серьёзных заболеваний или злоупотребления спиртными напитками.

По его словам, люди, испытывающие проблемы со сном, не должны игнорировать эту проблему. Он посоветовал им срочно обратиться за помощью к профильному специалисту.

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