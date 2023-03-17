От качества ночного отдыха зависят многие аспекты здоровья. Необходимо сделать так, чтобы человек полноценно высыпался.
Сон обеспечивает восстановление всего организма перед новым днем, и если этого не происходит, то организм быстро изнашивается. Мы и сами замечаем, как нам бывает плохо после недосыпа. Нельзя, чтобы дефицит сна стал хроническим. Врач-кардиолог Жанна Анненкова поведала о том, как важен сон, и чем помочь людям, которые не могут нормально спать.
"Во время сна происходит восстановление нашего метаболизма, укрепление и формирование долговременной памяти, — рассказал медик "Тульской прессе". — Если нет полноценного сна, то на утро мы раздражительны, плаксивы, невнимательны. Необходимо выработать вечерние ритуалы. Это может быть прогулка, вечерний чай, чтение книги, релаксирующие практики (медитация, йога и другие)".
Она рекомендует ложиться спать до 23:00, поскольку в этот период вырабатывается максимальное количество гормона сна мелатонина. Хотя бы за пару часов до сна нужно отказаться от всех гаджетов, включая телевизор, проветрить спальную комнату, а её окна закрывать плотными шторами, чтобы свет с улицы не нарушал нормальный сон. Новорождённые должны спать от 16 часов и больше в день, маленькие дети — от 10 до 14 часов, взрослые люди — от восьми до девяти, а лицам старше 65 лет достаточно семи-восьми часов.
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