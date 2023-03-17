Кардиолог Анненкова: если плохо спите по ночам — нужны вечерние ритуалы

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От качества ночного отдыха зависят многие аспекты здоровья. Необходимо сделать так, чтобы человек полноценно высыпался.

Сон обеспечивает восстановление всего организма перед новым днем, и если этого не происходит, то организм быстро изнашивается. Мы и сами замечаем, как нам бывает плохо после недосыпа. Нельзя, чтобы дефицит сна стал хроническим. Врач-кардиолог Жанна Анненкова поведала о том, как важен сон, и чем помочь людям, которые не могут нормально спать.

"Во время сна происходит восстановление нашего метаболизма, укрепление и формирование долговременной памяти, — рассказал медик "Тульской прессе". — Если нет полноценного сна, то на утро мы раздражительны, плаксивы, невнимательны. Необходимо выработать вечерние ритуалы. Это может быть прогулка, вечерний чай, чтение книги, релаксирующие практики (медитация, йога и другие)".

Она рекомендует ложиться спать до 23:00, поскольку в этот период вырабатывается максимальное количество гормона сна мелатонина. Хотя бы за пару часов до сна нужно отказаться от всех гаджетов, включая телевизор, проветрить спальную комнату, а её окна закрывать плотными шторами, чтобы свет с улицы не нарушал нормальный сон. Новорождённые должны спать от 16 часов и больше в день, маленькие дети — от 10 до 14 часов, взрослые люди — от восьми до девяти, а лицам старше 65 лет достаточно семи-восьми часов.

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