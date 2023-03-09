Сепсис "ломает" организм Романа Костомарова — долго этого вынести нельзя

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как явление сепсис представляет собой критическое состояние здоровья, которое не может долго продолжаться. Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову лекарства не помогают.

Человеческий организм не обладает способностью слишком долго противостоять сепсису, даже если ему дают новейшие антибиотики. Сейчас эта болезнь продолжает атаковать фигуриста Романа Костомарова, получающего лечение в медцентре поселка Коммунарка. Но сепсис "ломает" его организм, как заявила врач Ирина Ярцева.

"Развиваются хронические заболевания сердца, почек, печени, появляется дыхательная недостаточность — рассказала Ярцева порталу Woman. ru. — Сепсис ведет к тромбозам, страдают сосуды".

Она предположила, что Костомаров находится на постоянных капельницах с антибиотиками. Скорее всего, он получает иностранные препараты, поскольку у России в этом плане возможности ограничены — в свободном доступе их нет. Но даже длительная терапия такими антибиотиками всё равно приводит к появлению резистентности у бактерий.

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