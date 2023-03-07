Mash: у фигуриста Романа Костомарова развивается сепсис, врачи не могут остановить заражение

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остаётся тяжёлым. Он уже почти два месяца борется за жизнь. На данный момент у фигуриста прогрессирует сепсис. Медики не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание он пока не пришёл. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Костомаров находится в реанимации, за ним постоянно наблюдают врачи. Для остановки заражения специалисты считают, что нужно удалять больше тканей, чтобы победить заражение крови.

Сам спортсмен пока реагирует лишь на простые команды. Пока нет адекватного контакта.

Ранее Врач-инфекционист Сергей Андреев отметил, что длительное нахождение фигуриста в медицинском учреждении не прошло бесследно. На его состояние могла повлиять синегнойная палочка.

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