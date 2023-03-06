Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остаётся тяжёлым. Он уже почти два месяца борется за жизнь. Прогнозы лечащих его специалистов остаются неутешительными. Врач-инфекционист Сергей Андреев отметил, что длительное нахождение фигуриста в медицинском учреждение не прошло бесследно.
Он сообщил, что в больнице живёт синегнойная палочка. Она может вызывать сепсис, золотистый стафилококк.
"Эти микроорганизмы, как правило, добивают пациента, они начинают атаковать совсем ослабленный организм", — приводит Prozvezd слова Андреева.
Врач рекомендует верить в чудо и силу иммунитета Костомарова.
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