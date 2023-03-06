Инфекционист Андреев назвал синегнойную палочку причиной ухудшения состояния фигуриста Костомарова

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остаётся тяжёлым. Он уже почти два месяца борется за жизнь. Прогнозы лечащих его специалистов остаются неутешительными. Врач-инфекционист Сергей Андреев отметил, что длительное нахождение фигуриста в медицинском учреждение не прошло бесследно.

Он сообщил, что в больнице живёт синегнойная палочка. Она может вызывать сепсис, золотистый стафилококк.

"Эти микроорганизмы, как правило, добивают пациента, они начинают атаковать совсем ослабленный организм", — приводит Prozvezd слова Андреева.

Врач рекомендует верить в чудо и силу иммунитета Костомарова.

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