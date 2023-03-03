Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Минздрава Долгушина: беременность положительно влияет на продолжительность жизни женщин
Глава ветеранов "Альфы" Гончаров призвал создать народные дружины на границе с Украиной
Рогов: Киев в первую очередь пытается мобилизовать жителей регионов Новороссии
Симоньян показала, как ударила Кеосаяна ногой во время росписи в ЗАГСе
Николай Долуда: "Время всеобщего отпора фашизму – пришло!"
Константин Крюков сыграет сыщика Алексея Пушкина в новом фильме Койфмана
Певица Ханна заявила о серьёзных проблемы со здоровьем после второй беременности
ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Артёмовском: повсюду шприцы и памятки УПЦ
Михаил Боярский испытывает проблемы со здоровьем после ковида: "Стал глупей"

Врач-иммунолог Ярцева заявила об отказе иммунной системы фигуриста Романа Костомарова

0:52
Здоровье

Роман Костомаров на данный момент находится в медикаментозной коме. Состояние спортсмена прокомментировала врач-терапевт Ирина Ярцева, выступив независимым экспертом.

Врач-иммунолог Ярцева заявила об отказе иммунной системы фигуриста Романа Костомарова

Случай с Костомаровым она назвала уникальным, учитывая его уровень физической подготовки. Такая тяжёлая ситуация обычно развивается, если человек тяжело болен, имеет диагноз, например, ВИЧ или онкологию. Она отметила, что произошедшее с фигуристом является нетипичным случаем. У него отказала иммунная система.

"Для такого нужны серьёзные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия. В таких случаях мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена говорит: всё, больше не могу", — приводит слова Ярцева "КП".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
RV: разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад Киев бросил под Артёмовск бойцов собственной "Гитлерюгенд" Ольга Лебедева
Один из проникших в Россию диверсантов владеет московский автосервисом
Россия знает, как защититься от диверсантов
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
Последние материалы
Николай Долуда: "Время всеобщего отпора фашизму – пришло!"
Константин Крюков сыграет сыщика Алексея Пушкина в новом фильме Койфмана
Певица Ханна заявила о серьёзных проблемы со здоровьем после второй беременности
Врач-иммунолог Ярцева заявила об отказе иммунной системы фигуриста Романа Костомарова
ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Артёмовском: повсюду шприцы и памятки УПЦ
Михаил Боярский испытывает проблемы со здоровьем после ковида: "Стал глупей"
Врачей обвиняют в смерти пациентки из-за неправильно поставленной клизмы
Марков уверен, что зерновой сделки после 18 марта не будет, так как Запад не выполнил своих обещаний
NYT: Шольц и Байден обсудят в Вашингтоне "финал игры" на Украине
Экс-советник ЦРУ Рикардс: у США остался единственный шаг по Украине — новая эскалация конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников