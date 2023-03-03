Врач-иммунолог Ярцева заявила об отказе иммунной системы фигуриста Романа Костомарова

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роман Костомаров на данный момент находится в медикаментозной коме. Состояние спортсмена прокомментировала врач-терапевт Ирина Ярцева, выступив независимым экспертом.

Случай с Костомаровым она назвала уникальным, учитывая его уровень физической подготовки. Такая тяжёлая ситуация обычно развивается, если человек тяжело болен, имеет диагноз, например, ВИЧ или онкологию. Она отметила, что произошедшее с фигуристом является нетипичным случаем. У него отказала иммунная система.

"Для такого нужны серьёзные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия. В таких случаях мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена говорит: всё, больше не могу", — приводит слова Ярцева "КП".

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