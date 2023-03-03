В СМИ появилась информация об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова, который с 10 января находится в больнице.
Как сообщают "Известия", после ряда процедур Роман Костомаров постепенно начинает приходить в себя. В частности, фигуристу был сделан плазмаферез (процедура по очищению крови).
Напомним, ранее поступала информация о том, что врачи начали выводить спортсмена из медикаментозной коммы.
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