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Уролог Юдовский: ожирение повышает риск проблем с эрекцией на 40%

1:27
Здоровье

Возраст развития импотенции у современных мужчин всё время снижается, и сегодня это уже не проблема только пожилых. Эксперт рассказал о наиболее распространённых причинах данного явления.

Уролог Юдовский: ожирение повышает риск проблем с эрекцией на 40%

Следите за своим весом, если вы не хотите столкнуться с эректильными дисфункциями уже в относительно молодом возрасте. А для этого крайне важно обращать внимание на здоровое питание. В целом, весь образ жизни имеет значение, как рассказал уролог-андролог Станислав Юдовский.

"Ожирение увеличивает риск развития ЭД примерно на 40%, — рассказал он порталу Life, — Однако при этом было показано, что снижение веса в этом случае даже на 10% существенно улучшает эректильную функцию независимо от наличия или отсутствия сопутствующего сахарного диабета. Особо выделен эффект средиземноморской диеты — с увеличенным содержанием овощей, бобовых, цельнозернового хлеба, оливкового масла".

К другим факторам риска он относит вредные привычки вроде курения и злоупотребления алкоголем, а также наркотическими и психоактивными препаратами, и недостаточную физическую активность. Не менее 30 минут аэробных нагрузок в день помогут добиться заметных итогов борьбы с лишним весом. Нужно полностью отказаться от курения и запрещённых препаратов.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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