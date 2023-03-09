Уролог Юдовский: ожирение повышает риск проблем с эрекцией на 40%

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возраст развития импотенции у современных мужчин всё время снижается, и сегодня это уже не проблема только пожилых. Эксперт рассказал о наиболее распространённых причинах данного явления.

Следите за своим весом, если вы не хотите столкнуться с эректильными дисфункциями уже в относительно молодом возрасте. А для этого крайне важно обращать внимание на здоровое питание. В целом, весь образ жизни имеет значение, как рассказал уролог-андролог Станислав Юдовский.

"Ожирение увеличивает риск развития ЭД примерно на 40%, — рассказал он порталу Life, — Однако при этом было показано, что снижение веса в этом случае даже на 10% существенно улучшает эректильную функцию независимо от наличия или отсутствия сопутствующего сахарного диабета. Особо выделен эффект средиземноморской диеты — с увеличенным содержанием овощей, бобовых, цельнозернового хлеба, оливкового масла".

К другим факторам риска он относит вредные привычки вроде курения и злоупотребления алкоголем, а также наркотическими и психоактивными препаратами, и недостаточную физическую активность. Не менее 30 минут аэробных нагрузок в день помогут добиться заметных итогов борьбы с лишним весом. Нужно полностью отказаться от курения и запрещённых препаратов.

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