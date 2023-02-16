Удар ниже пояса не получился: замену ушедшей "Виагре" нашли нутрициологи

Американская фармацевтическая компания Viatris, производящая препарат от эректильной дисфункции Viagra, приостановила поставки таблеток в Россию. Об этом сообщило российское Министерство торговли.

Владелец бренда Viagra уведомил российское правительство о своем решении прекратить поставки ещё в прошлом году. Объяснил, что из-за конфликта на Украине.

"Лекарство с торговым названием "Виагра" соответствует Международному непатентованному наименованию (МНН) "Силденафил", его производство не локализовано в России. В 2022 году компания Viatris сообщила о приостановке поставок препарата Виагра в лекарственной форме таблетки”, — цитирует сообщение Министерства "Интерфакс".

Впрочем, россияне, нуждающиеся в данном препарате, от этой санкции не пострадают, заверили в торговом ведомстве, пояснив, что "отечественные производители имеют возможность производить свои собственные версии Виагры с тем же активным ингредиентом" и, более того, "клинические испытания российского препарата уже ведутся".

Пока же, по данным Минздрава, в аптеках есть виагра и недостатка в лекарстве нет.

По данным "Интерфакса",

фармацевтическая промышленность страны увеличила производство препаратов, содержащих силденафил, на 11% за январь-сентябрь 2022 года;

продажи лекарства, которое лечит сексуальную дисфункцию, выросли на 15% в годовом исчислении — с июля по сентябрь 2022 года россияне купили 2,7 миллиона таких таблеток на сумму 2,1 миллиарда рублей, что на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Российский реестр лекарственных средств в свою очередь сообщил, что более 40 отечественных препаратов с силденафилом в настоящее время производятся восемью компаниями и уже доступны в аптеках.

Выручат народная медицина и нутрициология

Желая нанести россиянам "удар ниже пояса", западные партнёры не учли одного — многие века наши люди прекрасно обходились народными средствами для лечения самых разных недугов. В том числе и сексуальной дисфункции. А современная наука время от времени выясняет причины, по которым дедовские методы работают.

Например, учёные Техасского университета, изучая арбуз, нашли в его составе неожиданный элемент. Результат их работы опубликован на сайте ScienceDaily.

Оказывается, кроме таких полезных нутриентов, как ликопин и бета-каротин, в арбузе есть вещество цитруллин, которое может расслаблять сосуды. Совсем как Виагра, которой политики россиян лишили.

При употреблении арбуза цитруллин с помощью определенных ферментов превращается в аргинин — аминокислоту, которая благотворно влияет на сердце и систему кровообращения, а также поддерживает иммунитет.

"Аргинин повышает уровень оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды, тот же основной эффект, что и Виагра, для лечения эректильной дисфункции и, возможно, даже для ее предотвращения", — написано в отчёте техасских исследователей.

Учёные отмечают, что, хотя существует множество психологических и физиологических проблем, которые могут вызвать импотенцию, дополнительный оксид азота может помочь тем, кто нуждается в усилении кровотока.

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