Врач-дерматолог Егорова назвала способы борьбы с отёками

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В случае появления отёков на лице необходимо обратиться к врачу и проверить сердце и почки. Также следует отказаться от употребления спиртных напитков и солёной пищи. Об этом заявила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru.

Если все нежелательные продукты исключены из рациона, а анализы не показали нарушений в организме, то избыточное накопление жидкости может быть индивидуальной особенностью, отметила специалист.

В домашних условиях снять отёки помогут специальные гидрогелевые маски, которые следует хранить в холодильнике. Также Егорова рекомендует делать гимнастику перед зеркалом: сильно зажмурить глаза, затем открыть их.

"Холодные патчи, массаж кубиками льда, конечно. Пятиминутная зарядка также избавит от отёков, потому что запустится кровообращение", — указала врач.

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