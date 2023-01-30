Косметолог: утренние отёки появляются от недостатка сна и стресса

Основные причины появления утренних отеков перечислила косметолог-эстетист Екатерина Моисеенко в интервью "СЭ".

По словам специалиста, самые частые причины отёков это недостаток сна и стресс. Также они появляются от большого количества солёной или сладкой еды в течение дня.

Собеседник издания объяснила, что негативно на кожу влияет не только обильное питьё, но и недостаточное употребление воды.

Эксперт добавила, что отёки могут образовываться из-за тяжёлых по консистенции ночных кремов, неудобной позы во время сна, чрезмерного употребления алкоголя и гормональных сбоев.

Если отёки появляются нечасто, можно не переживать. Но когда негативные проявления повторяются, нужно принимать серьёзные меры, заключила косметолог.

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