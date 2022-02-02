Сомнолог раскрыл необычный способ, как быстро побороть бессонницу

Чаще всего бессонницей страдают люди, которые могут спать, сколько захотят и когда захотят. Поэтому, чтобы иметь хороший сон — нужно немного недосыпать. Об этом рассказал, врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов в интервью на YouTube-канале Яны Павлидис.

Специалист заметил, что довольно часто проблемы со сном начинают испытывать люди, которые всю жизнь много работали, а, выйдя на пенсию, решили, наконец, отоспаться за все прошлые годы. А это и приводит к обратному эффекту.

По словам профессора, пересып ведёт к тому, что человек вечером не испытывает сонливости. То есть к "лишнему" сну нужно относиться очень осторожно. Здесь работает тот же принцип, что и с питанием — чтобы быть стройным, нужно немного недоедать, заметил ученый.

Он пояснил, что человеку требуется примерно одинаковое время для сна и в 20, и в 70 лет. В среднем, это 8 часов. Однако здесь есть большая проблема у тех, кто спит мало (от 4 до 6 часов). С возрастом, где-то в 50-60 лет, человек начинает быстрее уставать, и организм уже требует отдыха, а мозг не требует сна. Поэтому человек ложится и собирается поспать, но спать ему не хочется.

В таком случае нужно заняться каким-то делом, например, почитать книгу или газету, но не пытаться заснуть. Так как если 20-30 раз не получится заснуть, сформируется рефлекс боязни не заснуть, и человек начнет воспринимать это как катастрофу, добавил сомнолог.

По его словам с бессонницей, как ни странно, нужно бороться ограничением сна. Если человек накопит несколько часов недосыпа за неделю, то он будет засыпать практически сразу, заключил Бузунов.

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