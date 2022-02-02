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Автор Николай Ткаченко

Сомнолог раскрыл необычный способ, как быстро побороть бессонницу

Здоровье

Чаще всего бессонницей страдают люди, которые могут спать, сколько захотят и когда захотят. Поэтому, чтобы иметь хороший сон — нужно немного недосыпать. Об этом рассказал, врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов в интервью на YouTube-канале Яны Павлидис.

Сомнолог раскрыл необычный способ, как быстро побороть бессонницу

Специалист заметил, что довольно часто проблемы со сном начинают испытывать люди, которые всю жизнь много работали, а, выйдя на пенсию, решили, наконец, отоспаться за все прошлые годы. А это и приводит к обратному эффекту.

По словам профессора, пересып ведёт к тому, что человек вечером не испытывает сонливости. То есть к "лишнему" сну нужно относиться очень осторожно. Здесь работает тот же принцип, что и с питанием — чтобы быть стройным, нужно немного недоедать, заметил ученый.

Он пояснил, что человеку требуется примерно одинаковое время для сна и в 20, и в 70 лет. В среднем, это 8 часов. Однако здесь есть большая проблема у тех, кто спит мало (от 4 до 6 часов). С возрастом, где-то в 50-60 лет, человек начинает быстрее уставать, и организм уже требует отдыха, а мозг не требует сна. Поэтому человек ложится и собирается поспать, но спать ему не хочется.

В таком случае нужно заняться каким-то делом, например, почитать книгу или газету, но не пытаться заснуть. Так как если 20-30 раз не получится заснуть, сформируется рефлекс боязни не заснуть, и человек начнет воспринимать это как катастрофу, добавил сомнолог.

По его словам с бессонницей, как ни странно, нужно бороться ограничением сна. Если человек накопит несколько часов недосыпа за неделю, то он будет засыпать практически сразу, заключил Бузунов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Сон — лучшее лекарство. Почему нужно ложиться раньше?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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